San Marco Avenza, vittoria casalinga

SAN MARCO AVENZA-V.MONTECATINI 2-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci, Tescione, Brizzi, Zuccarelli, Mosti, Cucurnia, Mosti, Andreotti, Doretti, Gabrielli. A disp.: Rossi, Manzo, Lucchi, Busnelli, Bordini, Raffo, Magni, Vatteroni, Benedetti. All: Turi

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli, Ghimenti, Falivena, Abdoune, Francesconi, Zaccaria, Diomande, Chiaramonti, Tempesti, Agostini. A disp.: Tonarelli, Moustafa, Isola, Abruzzese, Benvenuti, Malih, Prato, Castagna, Coulibaly. All.: Marselli Fabrizio

RETI: 5' st Ghimenti, 8' st Andreotti (rig), 23' st Mosti S.

NOTE: Espulso al 9' st Ghimenti



AVENZA- Vittoria casalinga per la San Marco Avenza che supera per due a uno un inarrendevole Montecatini che ha giocato per quasi un tempo in inferiorità numerica a causa del rosso a Ghimenti.



La cronaca.



Nei primi minuti due azioni pericolose da entrambe le parti con le difese che sventano con alcuni affanni. Al 15' ci prova su punizione Andreotti ma il tiro termina di poco a lato alla destra di Belllini. Ancora Andreotti alal conclusione due minuti piu' tardi ma con parata del portiere ospite. Ci prova il Montecatini al 28' con una conclusione di Diomande che non trova lo specchio della porta rossoblu. alla mezz'ora di gioco il direttore di gara ravvisa un fallo di mano in area su tiro di Andreotti. Dal dischetto pero' Doretti si fa ipnotizzare da Bellini che respinge la conclusione. Lagomarsini al 33' chiude in uscita su Chiaramonti. In apertura di ripresa la rete dell vantaggio dei biancocelesti con un colpo di testa in mischia di Ghimenti che sorprende Lagomarsini. Passano solo tre minuti ed arriva il secondo penalty per la San Marco per fallo di Ghimenti, secondo gallo ed espulsione per lui, sul lanciato Andreotti. Dal dischetto lo stesso bomber pisano realizza spiazzando Bellini. Al 13' Doretti ci prova Ma tira alto. La San Marco passa in vantaggio al 23' con una rasoiata su punizione di Samuele Mosti che insacca alle spalle di Bellini. Occasionissima per il pareggio del Montecatini al 35' con Chiaramonti in posizione regolare a pochi metri dalla linea di porta che spara alto sulla traversa. Al 41' Lagomarsini in uscita chiude bene sul lanciato Falivena.