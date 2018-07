San Marco Avenza, tutta la rosa di Turi

I leoni stanno sudando già da una settimana sul terreno del Paolo Deste di Avenza

Eccellenza - La San Marco Avenza sta sudando già da una settimana sul terreno del Paolo Deste di Avenza. Mister Stefano Turi ed il suo staff lavorano sodo in questo inizio di preparazione estiva, per arrivare a fine agosto al top della condizione in vista di una stagione, quella di Eccellenza 2018-19, sicuramente molto impegnativa che inizierà i primi di settembre con la Coppa Italia di categoria.



Una campagna di mercato molto attiva che ha portato ad Avenza molti nomi assai interessanti che potrebbero far fare il salto di qualità al Leone che parte in ogni caso con l'obiettivo piu' importante che è quello della salvezza. La società ed il mister stanno inoltre programmando per il mese di agosto anche alcune gare amichevoli che verranno ufficializzate a breve.



Questa la rosa a disposizione di mister Stefano Turi:



Portieri: Costa Matteo, Alberti Alessio, Ceragioli Danilo.



Difensori: Pinelli Luca, Raffaetà Alessandro , Togneri Edoardo, Baldassarri Andrea, Batti Nicolo, Paoli Matteo Conti Francesco, Ricci Andrea, Rossi Luca, Granai Marco, Manzo Marco.



Centrocampisti: Brizzi Antonio, Bondielli Alessandro, Magni Gianmarco, Da Pozzo Leonardo, Cucurnia Gianmaria, Mazzucchelli Davide, Betti Nicola.



Attaccanti: Doretti Gabriele, Benedetti Nicola, Conedera Niccolò, Ciocia Alessandro, Gabrielli Gianmarco, Kante Mustafa.



Aggregati prima squadra: Ceragioli Danilo 2000 portiere, Mallegni Matteo 2001 portiere, Michelucci Andrea 2001 attaccante.



Staff Tecnico



Allenatore: Turi Stefano

Vice allenatore: Frediani Gabriele

Prep atletico: Fiorucci Damiano

Prep portieri: Pardini Roberto

Massaggiatori: Fiaschi Gabriele, Zanetello Andrea