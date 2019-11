San Marco Avenza, Turi: `Tau, ottima squadra`

Eccellenza - Quarantotto ore all'undicesima giornata del campionato di Eccellenza. La San Marco Avenza di mister Stefano Turi condivide la quinta posizione con il Camaiore e domenica alle 14.30 sarà in cerca di punti al "Comunale di Altopascio", dove ad attenderla ci sarà un'agguerrita Tau Calcio. La formazione di mister Cristiani ha elementi di indubbio valore ed è stata costruita per vincere, ma in questa primo terzo di campionato ha avuto un andamento un po' altalenante.



Sentiamo cosa ha da dire coach Turi:



Mister domenica trasferta pericolosissima sul campo del Tau Calcio, squadra con un organico di spessore... "Sarò ripetitivo ma l’avversario di domenica e’ un'ottima squadra, con giocatori di esperienza, qualcuno (come Chianese) anche in categorie superiori. Per cui è un’altra delle tante compagini che ha alzato il livello di questo campionato, complicato, molto combattuto e imprevedibile ogni domenica".



San Marco avenza che fino ad oggi in trasferta ha fatto tutti pareggi. Cosa manca fuori dalle proprie mura per trovare la zampata vincente? "Per ora abbiamo un'affezione particolare ai pareggi, ma il calcio e’ questo e tutti i pareggi non hanno lo stesso valore. Noi giochiamo sempre per provare a vincere, questo è sicuro".



Traccia un bilancio di questo primo terzo di campionato della San Marco... "In queste prime dieci partite ho visto una squadra che sta crescendo tanto e che ancora sta cercando la quadratura definitiva, visto che abbiamo cambiato molto dall’anno scorso e cominciato insieme con un mese di ritardo".