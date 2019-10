San Marco Avenza, Turi: `Stiamo lavorando molto bene`

Eccellenza - I numeri parlano chiaro, il campionato di Eccellenza 2019/2020 sarà una sfida all'ultimo sangue fino all'ultima giornata per le molte pretendenti. Nel vertice della graduatoria regna l'equilibrio e l'incertezza, la "bagarre" attualmente è tra sette formazioni che promettono sorpassi e colpi di scena domenica dopo domenica. La San Marco Avenza è una di queste, con i suoi 11 punti, frutto di 2 vittorie e 5 pareggi, divide la terza posizione con Massese, Fucecchio e San Miniato Basso.



Di seguito le parole di mister Stefano Turi:



La San Marco continua nel suo soddisfacente tabellino di marcia in un campionato che sembra più equilibrato del solito... "Non mi stupisco perché penso dall’inizio che sia un campionato molto equilibrato, con tante belle squadre diverse fra loro ma molto competitive, vedi il Castelnuovo che pareggia con la Cuoio e vince a Massa".



Sei soddisfatto di questo inizio di stagione? In cosa dovete ancora migliorare? "Noi dobbiamo ancora crescere tanto, dobbiamo dare maggior continuità al livello delle nostre prestazioni, ma la squadra sta lavorando molto bene."



Un giudizio del rendimento di Andreotti fino ad oggi... "Andreotti e’ un bravo ragazzo e un giocatore molto importante per questa squadra, e questo lo dicono i numeri, ma deve capire e pretendere molto di più da se stesso, perché ha delle qualità che sono di altra categoria".



Domenica arriva il Montecatini, squadra in difficoltà di classifica ma da sembre ostica. Che partita sarà? "Come ho già detto più volte, la classifica per me ora non esiste, il Montecatini e’ una squadra importante anche più dello scorso anno, quindi sarà un’altra partita bella tosta e aperta fino alla fine".