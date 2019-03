San Marco Avenza, Turi: `Siamo in una situazione ideale`

"Non dobbiamo adagiarci perché il campionato è ancora nel vivo e si gioca ogni domenica"

Eccellenza - Zona play off con una partita in meno, 5 vittorie nelle ultime 5 gare e salvezza già acquisita. Questo è l'idilliaco momento che sta vivendo la San Marco Avenza di mister Turi che in queste ultime 8 gare, a obiettivo stagionale già raggiunto, potrà giocare spensierata per perfezionare il proprio gioco in virtù di eventuali spareggi per la Serie D.



Di seguito le parole di mister Turi:



Mister con la gara rimandata di Castelnuovo avete avuto una settimana per riposarvi. E' stato utile questo inaspettato stop? "Definiamola una sosta inaspettata e non proprio gradita, sopratutto per il fatto che dovremo muoverci di mercoledì per il recupero. E tutt'ora non ho capito il motivo per cui domenica non siamo scesi in campo..."



Una San Marco Avenza superlativa, piena zona play off, con una gara in meno e vicinissima al record di punti in questa categoria. Cosa hai da dire a riguardo? "Riguardo al nostro momento, penso che sia una situazione ideale ma non dobbiamo adagiarci, perché il campionato è ancora nel vivo e si gioca ogni domenica."



Con la salvezza ormai raggiunta, i play off sono un obiettivo concreto e spensierato. Credete nel sogno Serie D? "Bisogna credere sempre in qualcosa fortemente e noi crediamo nel fatto di giocarci tutte le carte che abbiamo per arrivare alla fine e tirare le somme di quanto saremo riusciti a fare."



Domenica Pontebuggianese, poi Castelnuovo e Montignoso. Cosa ti aspetti da queste tre partite? "Io penso solo a quella di dopodomani che è l’unica e più importante in questo momento. Poi da domenica sera inizieremo a preparare la prossima. Questo sara’ sempre il mio pensiero."