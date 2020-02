San Marco Avenza, Turi: `Siamo cresciuti molto`

- E' passata la burrasca per la San Marco Avenza. Il Leone nel bimestre dicembre-gennaio aveva avuto una preoccupante mancanza di vittorie con relativo sprofondamento fino al limite della zona play out. Poi il ruggito dell'ultimo mese con tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, culminato con il successo in Coppa Italia di mercoledi che ha schiarito completamente il cielo sopra il "Paolo Deste". Soddisfatto della reazione misterche, contattato dalla nostra redazione, analizza il momento, la vittoria in Coppa e la prossima gara sul difficile campo del Cascina."Siamo cresciuti molto nell’ultimo periodo e bisogna voler continuare per questa ultima parte di stagione. La vittoria di mercoledì ottenuta contro una squadra davvero forte e’ molto importante per dare continuità e per andarsi giocare la partita di ritorno con grande energia, consapevoli del fatto che e’ ancora tutto aperto e l’unica differenza è che abbiamo due risultati a disposizione. Non ci sono da fare calcoli in gare come questa, va giocata come fosse partita secca.Sicuramente domenica a Cascina sara’ una sfida dura e noi andremo come sempre cercando di fare la nostra miglior partita, senza pensieri su Coppa o classifica. Per noi conta sempre e solo vivere la prossima gara come fosse l’unica. Per domenica siamo al completo, a parte il nostro Magni che è fuori già da un mese perché ha subito la rottura del legamento crociato in allenamento. Gianmarco, alla San Marco da sempre, e’ una perdita importante sia dal punto di vista tecnico che umano, considerato lo spessore morale del ragazzo. Ora giochiamo anche per lui che soffre da fuori per la squadra con tutti i suoi compagni".

GIANLUCA MATELLI