San Marco Avenza, Turi: `Sarà una partita tosta`

Eccellenza - Domenica 22 settembre si gioca la terza giornata del campionato di Eccellenza. La San Marco Avenza dopo un ottima partenza fatta di tre vittorie e un pareggio, tra coppa e campionato, ospita l'Atletico Cenaia, ancora alla ricerca del primo risultato positivo.



Sentiamo cosa ha da dire il coach rossoblu Stefano Turi:



Mister dopo una buona partenza, siamo alla vigilia della terza di campionato. Al Paolo Deste arriva il Cenaia. Che partita vi attende? "Due giornate di campionato non fanno veramente testo. Sarà una partita tosta come lo sono sempre state contro il Cenaia".



Dopo Cenaia, attualmente a zero punti, un'altra partita in casa con il Castelnuovo, anch'essa reduce da due sconfitte. Quanto sarebbe importante centrare entrambi i risultati, prima del sentito derby a Massa? "Come ho appena detto mi baso sul fatto che giocheremo contro due squadre che in questi due anni sono sempre state difficili da affrontare, in partite peraltro sempre molto equilibrate, non mi interessa minimamente la classifica. Fare il risultato sarebbe importante, come in tutte le partite del resto. Fondamentale oggi è pensare al Cenaia, da lunedì invece penseremo al Castelnuovo".



Come siete messi con l'infermeria? "Pinelli ha l’influenza, Batti, Ricci e Mazzucchelli stanno rientrando in gruppo."



Il Camaiore domenica ospita la Pontremolese. Cosa pensi della squadra di mister Moriani? "Il Camaiore e’ una squadra forte e con un bravo allenatore che si è rinforzata molto con il mercato estivo, per cui credo sia una delle migliori di questo campionato."