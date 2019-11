San Marco Avenza, Turi: `Perignano, squadra con tanta qualità`

Eccellenza - Con il poker di mercoledì al Montecatini la San Marco Avenza ha staccato il ticket per la prestigiosa semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza. Un momento magico per la squadra di coach Stefano Turi confermato da eccellenti risultati in campionato, dove condivide la terza posizione con il Camaiore, alle spalle del Perignano, compagine che incontrerà proprio domenica:



Mister una San Marco super che si gode la terza posizione in campionato e il passaggio alle semifinali in Coppa Italia. Che partita è stata contro il Montecatini mercoledì? "Mercoledì è stata una partita che specialmente all’inizio aveva poco a che vedere con il calcio, per il campo allagato. Siamo stati bravi a calarci bene nella partita e sicuramente la squadra ha fatti vedere belle giocate, anche in quelle condizioni".



Domenica scontro diretto contro la seconda Perignano? Cosa sai degli avversari? "So che il Perignano è una squadra con tanta qualità e velocità, specialmente nel reparto offensivo. Poi i numeri parlano chiaro, hanno la miglior difesa con nove gol subiti".



Sicuramente quest’anno è importante l’apporto di Andreotti, domenica ha fatto un gol bellissimo. Come giudichi il tuo bomber? "Ribadisco il mio pensiero su Luca: è un giocatore dalle qualità superiori che sta migliorando tanto e che deve pretendere sempre di più da se stesso, imparando ad ascoltare chi crede in lui e lavora per il suo bene".



Lunedì apre il mercato, si parla di arrivi importanti che potranno alzare la qualità della squadra. Puoi confermare? "Non so quello che riusciremo a fare sul mercato, ma se arrivasse qualcuno deve essere ben motivato ad entrare in questo gruppo e a mettersi sempre a disposizione della squadra."