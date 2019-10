San Marco Avenza, Turi: `Parlare di possesso palla è un concetto relativo`

Eccellenza - Nonostante il derby sia vicinissimo e l'importanza di questa partita sia evidente, mister Stefano Turi non perde la sua innata calma e respinge imperturbabile le pressioni che arrivano dall'esterno. Il big match Massese-San Marco Avenza di domenica 6 ottobre è una partita a scacchi che si sta giocando già da qualche giorno anche fuori dal campo. Una mossa può essere fatale, vedremo se finirà in stallo e qualcuno troverà la strada per lo scacco matto.



Contattato dalla nostra redazione Turi analizza così:



Mister, simo alla vigilia del big match contro la capolista Massese. Come avete affrontato la settimana in vista del super derby? "La settimana e’ stata come tutte le altre, ci siamo allenati con concentrazione quotidianamente, alla ricerca del miglioramento."



Il tuo è un gioco fatto di possesso palla e triangolazioni. Quanto può essere importante il fattore campo, l'ampiezza del Comunale di Massa? "Direi che il gioco è sempre determinato dall’intensità che porteranno le squadre in campo e di conseguenza al tipo di partita che ne risultera’. Per cui parlare di possesso palla o meno è un concetto relativo. Giocare allo stadio è bello a prescindere dalle dimensioni".



Il tuo ex giocatore Conedera ha speso belle parole per te e per la squadra. Vuoi contraccambiare? "Niccolo’ e’ un ragazzo fantastico e un ottimo giocatore e sinceramente mi spiace molto non sia più con noi".



Cosa ti aspetti dagli avversari? "Troveremo una squadra forte, fisica e molto difficile da affrontare, con giocatori importanti per la categoria, uno su tutti Fusco che non scopriamo noi certamente".



Cosa ti auguri da questo derby? "Come sempre ci auguriamo di vedere una gran bella partita di calcio che ci faccia divertire".