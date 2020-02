San Marco Avenza, Turi: `Ogni gara è di vitale importanza`

Eccellenza - Siamo alla vigilia della ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza. Ancora otto turni, in una classifica dove almeno otto squadre hanno a che fare con gli spettri dei playout. Ogni domenica sarà determinante e alla fine tra la salvezza diretta e gli spareggi faranno la differenza i dettagli e la fortuna.



La San Marco di Stefano Turi con 29 punti è nona in classifica, domenica scorsa grazie all'importantissima vittoria contro la Cuoiopelli si è portata a tre lunghezze dalla zona danger. Dopodomani altra battaglia sul campo della tredicesima Montecatini che giocherà la partita della vita...



Mister contro al Cuoiopelli vittoria doveva essere e vittoria è stata. Vedendo la classifica quanto importanti sono stati questi tre punti? "Sono stati punti molto importanti come quelli di due domeniche prima con la Massese e come lo saranno in ogni singola gara delle restanti otto. Ogni partita e’ di vitale importanza".



Domenica altro scontro delicatissimo sul campo del Montecatini contro cui all’andata avete visto bene. Quali sono le insidie che incontrerete contro al squadra di Marselli? "Stesso pensiero della settimana scorsa, giochiamo contro una squadra forte, punto e basta, e per prevalere dovremo voler essere ancora più forti. Non esistono classifiche e non esistono favoriti".



Come siete messi con infortuni e squalifiche? "Abbiamo squalificato Cucurnia, che è una mancanza molto importante, ma ci sono tutti gli altri pronti per dare sempre il loro massimo alla squadra".



Quanti punti credi che vi manchino per una salvezza matematica? "Non saprei e non ci penso nemmeno, non mi sono mai abituato a fare dei calcoli e credo che andrò avanti così..."



Sono uscite le date della Coppa, giocherete mercoledì 26 febbraio contro la Virtus Castelfranco. La motivante avventura in coppa può influire negativamente sulla condizione fisica, fondamentale in questo momento del campionato? "La coppa porta via energie fisiche e mentali ma a questo punto della stagione le motivazioni devono prevalere su ogni cosa, sono sempre quelle a fare la differenza".