San Marco Avenza, Turi: `La squadra sta crescendo`

Eccellenza - Con domenica 29 settembre si chiude il primo mese del campionato di Eccellenza. Buona la partenza della San Marco Avenza, se si considera il cambio panchina tra Massimo Plicanti e Stefano Turi a pochi giorni dall'inizio del torneo. Il "Leone" staziona infatti in quinta posizione con 5 punti (appaiato con San Miniato e Fucecchio), frutto di due pareggi e una vittoria.



Domenica ghiotta occasione al "Paolo Deste" dove arriverà il fanalino di coda del torneo Castelnuovo Garfagnana, ancora a 0 punti.



Di seguito le parole del coach a riguardo:



Pronti per il Castelnuovo? "La squadra sta crescendo, ci sono tanti nuovi giocatori e dobbiamo mettere allenamenti nella testa, perché ci manca un mese di lavoro insieme. Dobbiamo sempre farci trovare pronti perché ogni partita ha una sua storia. Ciò che conta è che ognuno di noi deve mettere ogni giorno qualcosa in più rispetto al giorno prima, al sevizio dei compagni, per poter migliorare e diventare davvero squadra".



La squadra garfagnina è l'unica ancora a 0 punti... "Non mi sono mai interessati i ragionamenti sulla classifica, perché nello sport in generale si deve entrare in campo sempre mentalmente al massimo, per poter essere competitivi, e le classifiche spesso non rispecchiano il reale valore di una formazione. Soprattutto all’inizio di un campionato dove peraltro c’è sempre molto equilibrio in ogni partita".