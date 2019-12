San Marco Avenza, Turi: `La classifica non mente`

Eccellenza - Siamo arrivati all'ultima partita dell'anno del campionato di Eccellenza. La San Marco avenza inizia il girone di ritorno con la trasferta di Castlfiorentino, gara difficile come tutte in questa categoria, dalla quale gli avenzini vorrebbero tornare con il risultato pieno per chiudere con una vittoria. all'anadata nella prima di campionato fini 1-0 per la San Marco con il gol dell'ex Andreotti. Abbiamo contattato il coach Stefano Turi che fa un bilancio di questo 2019 e analizza la gara:



Mister avete girato a 21 punti, è lo score che ti aspettavi o speravi in qualche punticino in più? Magari qualche pareggio di troppo? "Ventun punti in questo campionato non sono molti per rimanere nelle parti alte della classifica, abbiamo fatto due o tre pareggi di troppo in casa e fatto troppo poco anche in trasferta, ma si vede che è quello che ci siamo meritati fino ad ora, la classifica non mente".



Siete arrivati in finale di Coppa e lo scorso anno un ottimo piazzamento… Anno 2019 da incorniciare? "La finale di Coppa e’ una grande soddisfazione ma ora bisogna volerla portare a casa. La stagione scorsa e’ stata grandiosa, con un terzo posto e record di punti storici per la San Marco, e per questo alzare il livello e’ sempre più difficile, anche perché le altre squadre hanno un'altra considerazione quando ci affrontano".



Domenica seconda trasferta consecutiva a Castelfiorentino. Ci vorrebbe una vittoria per chiudere l’anno con un sorriso… "Ci vuole una bella prestazione che porti ad una bella vittoria per cominciare un altro campionato da qui alla fine, in un campo difficile e contro una squadra ben organizzata e molto competitiva".



Arrivati al giro di Boa, ti senti di dire che le prime tre della graduatoria siano le squadre più forti? "Penso che la prima in classifica sia la squadra più forte di questo campionato e le altre lì vicino sono quelle che per ora si sono meritate la loro posizione, ma penso anche che manca un girone intero e i conti si fanno sempre alla fine. Noi andremo a giocare con tutti per provare sempre a vincere".