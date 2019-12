San Marco Avenza, Turi: “Finale? Ce la siamo meritata”

Eccellenza - Una prima parte di torneo molto buona per la San Marco Avenza ci coach Stefano Turi. In campionato il “Leone” è sesto, sotto di una lunghezza al gruppo playoff, e in Coppa Italia con la grande vittoria di mercoledì, si è aggiudicato la storica finale del’8 gennaio al "Due Strade-Buozzi" di Firenze, dove incontrerà il Badesse dell'ex Tito Marabese. Domenica si gioca l’ultima del girone di ritorno con una trasferta proibitiva sul campo della capolista Pro Livorno che fino ad oggi tra le proprie mura le ha vinte tutte.



Mister partiamo dalla storica vittoria di mercoledì, siete in finale di Coppa Italia. Grande prova... ”La San Marco ha raggiunto una finale eliminando la squadra più forte di questo campionato in tutti i suoi effettivi, giovani ed esperti, in una partita molto bella per intensità e qualità espresse in campo da entrambe le compagini. Ce la siamo meritata non solo in questa partita, e andremo a giocarci questa finale con grande orgoglio e voglia di vincere, come in ogni gara che affrontiamo”.



A sbloccare il risultato il gol di Fusco... ha già appreso il nuovo bomber i tuoi principi di gioco? ”Il primo e’ stato un gran bel gol di Fusco che, appena arrivato, si è messo a disposizione della squadra con tanto entusiasmo e dedizione, dimostrando di essere un professionista vero e di avere qualità morali che vanno di pari passo con quelle tecniche che sono indiscutibili”.



Tutti si chiedono del perché Andreotti ha voluto andarsene... Tu puoi spiegarci il motivo? ”Quella di Andreotti e’ stata una scelta della società, condivisa con lo staff tecnico ed il ragazzo, nel calcio ci sta. Luca e’ un giocatore che ha qualità straordinarie, a lui auguro di crearsi un futuro importante.”



Passiamo a domenica, vi aspetta una gara difficilissima sul campo della capolista. Siete a posto fisicamente dopo la faticata di mercoledi? ”Domenica sarà una sfida ancora più complicata di mercoledì e in un terreno che speriamo non diventi troppo pesante, perché ne risulterebbe una partita molto diversa per due squadre abituate a giocare a calcio”.



Cosa dovrà fare la San Marco per uscire con un risultato positivo nell'ultima di andata? ”Dovrà prepararsi bene a capire che partita sarà, avere voglia di sacrificarsi su ogni pallone, e provare a divertirsi sempre.”