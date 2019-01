San Marco Avenza-Sporting Cenaia, Turi: `Le somme si tirano alla fine`

"Per me non esistono fanalini di coda, ma squadre che danno vita a partite sempre molto diverse e difficili"

Eccellenza - Quattro sconfitte consecutive che hanno tolto un po' di serenità alla San Marco che ciò nonostante mantiene una tranquilla posizione in classifica (settima), ma si allontana dalla zona play off, distante adesso 4 punti. Prima dell'ultimo allenamento settimanale, in preparazione alla trasferta di domenica sul campo del fanalino di coda Sporting Cenaia, abbiamo contattato il tecnico rossoblu Stefano Turi che, come sempre molto sobrio, fa il punto sulla sua squadra:



Mister un girone di andata eccellente e poi 4 stop consecutivi...

"Il girone di andata e’ stato eccellente fino alle ultime due giornate, in cui abbiamo perso contro Grosseto, che ci poteva stare, e San Miniato, due gare comunque molto sfortunate negli episodi. Poi abbiamo incontrato Fucecchio e Montecatini che sono squadre molto molto forti, per i giocatori importanti che le compongono, e in queste due partite il risultato non corrisponde proprio a quanto visto in campo, ma nel calcio ci sta. Bisogna non pensare troppo e continuare a lavorare per disputare prestazioni importanti".



La classifica comunque è sempre buona...

"Come avevo già detto non ho mai guardato la classifica, perché in un campionato le cose possono cambiare velocemente e le somme si tirano sempre alla fine".



In settimana è arrivato il nuovo centrocampista Bedini, come giudichi questo giocatore?

"Bedini lo riteniamo un giocatore importante e lo dimostra il fatto che lo abbiamo preso ancora infortunato, quindi per un altro po’ non sarà a disposizione".



Domenica trasferta sul campo del fanalino di coda Cenaia. Occasione buona per ripartire?

"Per me non esistono fanalini di coda, ma squadre che danno vita a partite sempre molto diverse e difficili ogni domenica, in un campionato molto equilibrato e con squadre organizzate e competitive. Come ho già detto i conti si fanno alla fine."



Infortunati e squalifiche?

"A perte il nuovo arrivato, la squadra è al completo"