San Marco Avenza-Pro Livorno, Turi: `Giocare il nostro calcio`

Diawara? "Un giovane molto promettente che quando e’ arrivato non giocava una partita da più di un anno"

Eccellenza - Domenica 31 marzo si gioca la terzultima giornata del campionato di Eccellenza. La San Marco Avenza di mister Stefano Turi sta vivendo un periodo favoloso, basta dire che nel girone di ritorno ha perso solo 3 gare, con un pareggio e ben 8 vittorie che l'hanno portata nei piani nobili della graduatoria. Attualmente il Leone è terzo in classifica, appaiato con Montecatini e Pro Livorno. E proprio contro quest'ultimi si giocherà la sfida di dopodomani al "Paolo Deste", uno scontro diretto il cui esito positivo potrebbe già voler dire accesso ai play off di Eccellenza, traguardo che ancora manca nella bacheca della società avenzina.



Di seguito le parole del tecnico:



Mister, una San Marco che fa del centrocampo la sua arma migliore. Alla Viareggio Cup, in prestito alla Carrarese, si è distinto il giovane Diawara. Dicci qualcosa su questo giovanissimo ragazzo? "Hamed e’ un giovane molto promettente che quando e’ arrivato non giocava una partita da più di un anno. Ha accumulato tanti minuti fino ad ora, compreso il Viareggio. Quindi c’è bisogno di fare le cose con calma anche per lui, per ritrovare la condizione ottimale. Deve migliorare quotidianamente in tutto, come tutti del resto".



Cosa hai da dire invece degli altri componenti del suo reparto? "Tutto quello che si fa è sempre merito di tutta la squadra e non di 2 o 3 giocatori, la forza è nel collettivo e a conferma di ciò’ il fatto che non hanno giocato mai sempre gli stessi".



Domenica fondamentale scontro in chiave play off contro la Pro Livorno. Che San Marco vedremo? "Domenica vedremo una San Marco che avrà’ voglia di dare il meglio di se, come sempre, lottando dal primo all’ultimo minuto di gioco".



Cosa sai degli avversari. Hanno punti deboli su cui spingere? "La Pro Livorno e’ una squadra forte con due giocatori da 30 gol la’ davanti , quindi penso che trovare i punti deboli sia un discorso relativo. Dovremo essere bravi a giocare il nostro calcio con grande intensità e concentrazione, augurandoci che venga fuori una gran bella partita di calcio".



Infortuni e squalifiche? "Squalifiche non ne abbiamo. Per gli infotunati, qualche normale problemino che valuteremo bene domani per arrivare al meglio domenica".