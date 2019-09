San Marco Avenza, parla Bordini: “Non ci poniamo limiti”

Eccellenza - Dopo il terzo posto della scorsa stagione, gli uomini di Mister Turi si sono fatti trovare pronti all'inizio della nuovo anno calcistico: eliminata la Pontremolese nel primo turno di Coppa Italia e 4 punti nelle prime due giornate di campionato. Decisivo per il passaggio del turno di Coppa è stato il nuovo arrivato Samuele Bordini. Centrocampista massese classe 1998, cresciuto nelle giovanili dello Spezia e con un passato in Serie D tra Tuttocuoio e Massese. Proprio Bordini si è concesso ai nostri microfoni per un'intervista.



Ecco le sue dichiarazioni:



Cosa ti ha portato a scegliere la San Marco Avenza?

"Dopo una stagione difficile dal punto di vista personale, a Camaiore, è stato facile per me cogliere questa opportunità. Con la società ci siamo conosciuti nel mezzo della preparazione ed è scattata subito la scintilla. Mi sono innamorato dell'ambiente che circonda la squadra e del modo di vedere il calcio qui. Dopo due settimane di preparazione ho firmato".



All'esordio subito gol decisivo per l'andata del primo turno di Coppa Italia, seguito poi dal passaggio del turno ottenuto sul campo della Pontremolese. Emozioni?

"Sono contento per il gol arrivato subito nella partita di Coppa. Sono contento soprattutto perché quel gol ci ha aiutato nel passare il turno. Adesso, in Coppa, giocheremo contro la Massese a novembre, sarà subito una grande sfida".



Due partite di campionato e 4 punti. La squadra ha dimostrato carattere, dove può arrivare questa San Marco?

"Questo è un campionato difficile, si è alzato il livello rispetto agli anni passati. Abbiamo incontrato due ottime squadre e le restanti non saranno da meno, non esistono partite facili. Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio sempre, per arrivare più in alto possibile, senza porsi limiti. Siamo una squadra importante con un allenatore fantastico per la categoria. Sognare non costa mai nulla".



Un girone davvero tosto quello di quest'anno. Ci sono grandi squadre e grandi piazze a contendersi i posti che contano. Che ne pensi?

Ci sono tante squadre che possono fare bene e altrettante possibili sorprese. Ci sono squadre come la Massese o il Tau Calcio che, sulla carta, sono fortissime. Questa concorrenza non può che stimolarci a dare il meglio sia durante la settimana che la Domenica in partita. Dobbiamo sacrificarci per cercare di raggiungere i nostri obiettivi o superare le nostre aspettative".



A livello personale cosa senti di poter dare a questa squadra?

"Darò tutto quello che ho. Cercherò di migliorarmi in funzione della squadra, non di me stesso. Questo ci insegna Mister Turi e questi sono i valori che ho trovato qui. Allenarmi e sacrificarmi per permettere alla squadra di migliorare. Solo obiettivi corali, non personali. Ce lo ripete sempre il Mister. L'obiettivo è migliorarsi sempre e fare meglio".