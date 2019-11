Eccellenza - La San Marco si gode la storica vittoria in Coppa Italia di Eccellenza ottenuta ieri sul terreno dello Stadio degli Oliveti. I rossoblu confermano di essere un'ottima squadra anche contro un avversario blasonato e proseguono la loro striscia positiva da inizio stagione tra campionato e Coppa Italia. Agli Oliveti i rossoblu si sono mostrati molto ben messi in campo e propositivi e nella ripresa hanno ottenuto il vantaggio con una bella rete in contropiede orchestrata da Ricci ed Andreotti con lo stesso Ricci bravo a raccogliere in tap in la respinta del portiere bianconero.



Una vittoria che proietta la San Marco al prossimo turno di Coppa Italia dove incontrerà per la seconda volta in poche settimana il Montecatini di mister Marselli che, dal canto suo ha eliminato il Camaiore di mister Moriani. Adesso pero' la testa di mister e giocatori avenzini è rivolta al prossimo turno casalingo del campionato. Domenica prossima infatti Lagomarsini e compagni saranno impegnati sul terreno di gioco del Paolo Deste della Covetta per ospitare gli avversari del Cascina. Una gara che si preannuncia molto interessante con le due squadre separate in classifica da sei punti ma con i nerazzurri che stanno lottando per uscire dalla zona pericolosa della graduatoria di Eccellenza e che nell'ultima trasferta effettuata sono andati a vincere sul terreno dell'attuale capolista del girone ovvero il Castelfiorentino.



La San Marco dal canto suo è reduce dal pareggio in rimonta di Montignoso (2-2) in "casa" della Virtus Viareggio. Una prova di grande carattere se si pensa che i ragazzi di mister Turi a metà della ripresa si trovavano sotto per due reti a zero.