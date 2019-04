San Marco Avenza, gol e record di punti

La società ha messo a disposizione un pullman gratuito per la trasferta di domenica prossima a Grosseto

Eccellenza - San Marco Avenza, che spettacolo. I rossoblu continuano a stupire ed a macinare punti record nel campionato di Eccellenza. Nell'ultima uscita stagionale , domenica scorsa i rossoblu di mister Stefano Turi hanno superato la Pro Livorno per due a uno conquistando il terzo posto solitario in graduatoria e la quota record storica di ben 52 punti, Mai nella sua storia infatti il Leone era mai arrivato cosi' in alto nel torneo di Eccellenza Toscana. Una partita , quella della Covetta di domenica scorsa, che ha visto mettersi in salita le cose nei primi minuti col vantaggio lampo dei livornesi, La San Marco ha avuto il grande merito di non scomporsi ed anzi ha cominciato a macinare gioco creando numerose azioni pericolose e riuscendo prima dell'intervallo a pareggiare grazie ad una bella intuizione di Benedetti bravo a sfruttare un errore difensivo della Pro Livorno. Nella ripresa ci ha pensato poi Gianmarco "Jimmy" Magni, appena entrato dalla panchina a realizzare con un bel tiro al volo il gol dei tre punti. Una vittoria pesantissima che per adesso consente ancora agli avenzini di tenere sotto i dieci punti il distacco dalla seconda ovvero il Fucecchio vittorioso n casa col Montecatini. Mancano due gare ala fine della regular season e saranno playoff se alla fine il distacco dal Fucecchio resterà appunto sotto la soglia dei dieci punti. Per adesso i punti sono otto con due gare ancora da giocare. San Marco Avenza che si sta preparando al grande match di domenica prosima quando sarà di scena sul terreno di gioco dello "Zecchini" ospite del Grosseto che proprio domenica scorsa ha festeggiato la vittoria del campionato. Per l'occasione la società rossoblu ha messo a disposizione un pullman gratuito per tutti gli sportivi avenzini che vorranno seguire i rossoblu in Maremma. Info al bar e segreteria del Paolo Deste della Covetta.