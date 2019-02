San Marco Avenza-Castelfiorentino, Turi: `Una partita da lottare pallone su pallone`

Il tecnico rossoblu è in piena zona play off ma pensa solo al presente

Eccellenza - Un mister Stefano Turi serafico quello che presenta la gara di domenica con Castelfiorentino. La sua San Marco sta volando ma lui è imperturbabile: non guarda mai classifiche e non usa la calcolatrice, pensa solo al presente e davanti a se vede solo la domenica successiva.



Ecco le sue parole:



Una San Marco che viaggia a pieno ritmo, quarta vittoria consecutiva senza subire gol. Periodo perfetto? "Si quattro vittorie molto importanti ma se non si guarda avanti possono contare fino ad un certo punto".



Zona play off con la sesta a 5 punti. Cosa ti aspetti da queste ultime 9 gare? "Non voglio essere ripetitivo ma per me si deve sempre voler dare il massimo ogni partita, non riesco a vedere più in là della settimana corrente... "



Infortuni e squalifiche per domenica? "Abbiamo qualcuno con la febbre e qualche acciacco ma come al solito chi scenderà in campo dovrà essere pronto a lavorare per la squadra."



Domenica arriva il Castelfiorentino, cosa sai degli avversari? "Il Castelfiorentino è una squadra ben allenata, molto tosta e organizzata e che non lascia giocare facilmente gli avversari, quindi come al solito sarà una partita da lottare pallone su pallone".