San Marco Avenza, buona la prima

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-VIRTUS CASTELFRANCO 2-1

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, Ricci, Ratti, Biselli (11' st Tescione), Zuccarelli, Mosti S, Cucurnia, Da Pozzo, Fusco (18' st Benedetti), Doretti (33' Conedera), Pinelli (29' Gabrielli). A disp. Novarino, Lucchi Manzo, Raffo, Mosti D. All. Turi.

VIRTUS CASTELFRANCO: Treggia, Pepe, Hasanaj, Caesari (33' st De Pietri), Sorrentino, Caselli, Oubakent (42' st Giordano), Tardini, Leonardi Mantovani, Assouan (45' st Manfredini). A disp. Gibertini, Gazzini, Ansaloni, Boschetti,Barbieri, Colli. All. Conte.

ARBITRO: Rossini di Torino (ass. Pastore di Collegno, Pinna di Pinerolo)

RETI: 33' pt Assouan, 2' st Da Pozzo, 47' st Tescione.

NOTE: Giornata fredda e piovosa con forte vento. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Cucurnia, Lagomarsini , Sorrentino, Pepe, Tescione.



AVENZA- Va alla San Marco il primo round del primo turno di Coppa Italia Eccellenza fase nazionale. Sul rettangolo del Paolo Deste della Covetta i rossoblu superano in rimonta i modenesi della Virtus Castellfranco grazie ad un gol in pieno recupero del classe 2002 Tescione. La prima azione è di marca ospite con Leonardi che entra in area al 3' e tira alto sulla traversa. La San Marco replica un minuto dopo con Mosti di testa ma il pallone non trova lo specchio della porta. Da Pozzo al 14' su punizione ma la conclusione è imprecisa e termina a lato. Al 16' conclusione di Mantovani e Lagomarsini blocca a terra in due tempi. Ospiti pericolosi al 21' con una bella azione da parte di Assouan che si libera al tiro e la conclusione sfiora il palo alla destra di Lagomarsini. Castelfranco che preme ed al 25' con Leonardi prova ancora una conclusione da fuori. Doppia occasione in area modenese alla mezz'ora col tiro di Cucurnia respinto da un difensore ospite. Il Castelfranco passa in vantaggio al 33' con un tiro di Assouan deviato da un difensore rossoblu che si insacca alle spalle di Lagomarsini. San Marco che preme ed al 40' prima recrimina per un atterramento di Pinelli in area ma l'arbitro fa correre e sul proseguimento dell'azione Da Pozzo colpisce il palo con Doretti che non trova la porta sulla deviazione. Capovolgimento di fronte ed il Castelfranco colpisce la traversa con un pallonetto di Leonardi. Da Pozzo ci proova su punizione al 43' ma Treggia para senza problemi. Un tiro di Biselli al 45' termina alto sulla traversa.

Ad inizio ripresa , esattamente al 2' ci pensa Da Pozzo su punizione da limite a pareggiare il conto per i rossoblu con un tiro imprendibile per Treggia. Da Pozzo al 19' tenta un cross che col vento si fa beffardo e diventa un tiro pericoloso che sfiora il palo. Pericolo al 28' il Castelfranco con Oubakent che mette in mezzo ma Leonardi non trova la deviazione. Miracolo di Treggia al 41' con deviazione alla disperata in corner su tiro ravvicinato di Zuccarelli in mischia. A far esplodere il Paolo Deste i pensava il classe 2002 Tescione che con un tiro teso al limite dell'area che si infilava alla destra dell'immobile Treggia.