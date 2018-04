Oltre ad Agnesini dice stop anche il forte centrocampista

Eccellenza - AVENZA- Domani pomeriggio al Paolo Deste della Covetta è tempo di saluti. La San Marco saluta il campionato di Eccellenza 2017-18 con una salvezza molto soddisfacente ed ottenuta in largo anticipo sulla tabella di marcia. Il pubblico saluta un grande protagonista rossoblu ovvero Gianluca Agnesini alla sua ultima partita ufficiale.



Ma non è tutto perche' in tema di saluti c'è anche Stefano Manfredi. Il forte centrocampista, con un passato in importanti formazioni dilettantistiche e per il primo anno ad Avenza, ha infatti deciso anch'egli a dire stop per dedicarsi a tempo pieno a famiglia e lavoro. Insomma un match, quello con l'Atletico Cenaia (fischio d'inizio ore 15) ricco di motivi per non mancare sulla tribuna dell'impianto avenzino. San Marco Avenza- Atletico Cenaia è stata affidata al signor Iannuzzi di Firenze coadiuvato da Furiesi di Empoli e Gimignani di Firenze.