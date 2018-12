San Marco, arriva la capolista

Domenica alla Covetta i rossoblu di mister Turi affrontano la corazzata Grosseto

Eccellenza - Big match alla Covetta. Domenica prossima 16 dicembre alle 14.30 sul rettangolo di gioco del Paolo Deste va in scena il big match del campionato di Eccellenza.

La San Marco Avenza di mister Stefano Turi , attualmente terza forza del campionato , attende la visita della corazzata e capolista Grosseto con al seguito i propri sostenitori.

Una gara tutta da seguire tra due squadre con obiettivi e possibilità sicuramente diverse ma che attualmente sono distanti in classifica di otto lunghezze.

La San Marco è reduce del pareggio esterno sul terreno della Pro Livorno Sorgenti. una gara che ha visto il Leone combattere con grinta e riuscire ad acciuffare il pareggio in dieci uomini e dopo essere stato sortto per due a zero. Una grande reazione che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Attualmente i punti in classifica per capitan Togneri e compagni sono 24 in tredicio partite disputate e quindi neppure al giro di boa del torneo. Dopo il match col Grosseto la San Marco si recherà a far visita al San Miniato domenica 23 dicembre concludendo di fatto sia il 2018 che il girone d'andata.