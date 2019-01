San Marco, arriva il Montecatini

Alla Covetta scende in campo la squadra di Davide Marselli. Il tecnico di Fiumaretta sta facendo davvero molto bene coi biancocelesti termali attualmente al terzo posto

Eccellenza - La San Marco Avenza cerca di tornare alla vittoria dopo un periodo, a cavallo del giro di boa del campionato di Eccellenza, assai avaro di soddisfazioni. nell'ultimo turno di campionato di domenica scorsa, prima giornata del girone di ritorno i rossoblu di mister Turi hanno giocato a viso aperto contro la vicecapolista del campionato Fucecchio subendo pero' , a causa di una disattenzione, la rete che ha permesso nel secondo tempo ai bianconeri di casa di passare in vantaggio e poi aggiudicarsi i tre punti.



Come in altre occasioni la San Marco gioca un buon calcio, ma manca in fase di finalizzazione. Un periodo opaco che di fatto ha visto la San Marco scendere gradini della classifica fino all'attuale sesto posto con 24 punti all'attivo in compagnia del San Miniato a tre lunghezze dalla zona playoff.



Domani (ore 14.30) interessante gara casalinga contro il Montecatini allenato da mister Davide Marselli. Il tecnico di Fiumaretta sta facendo davvero molto bene coi biancocelesti termali attualmente al terzo posto.



La gara del Paolo Deste della Covetta tra la San Marco Avenza ed il Montecatini sarà diretta dal signor Gianluca Renzi di Pesaro, assistenti : Puccini di Pontedera e Corsini di Livorno



Per quanto riguarda le formazioni giovanili rossoblu la selezione Juniores regionale di Gabriele Frediani sarà oggi di scena sul terreno di gioco della Sestese (ore 15). Appuntamento in trasferta per gli Allievi A 202 che scenderanno oggi alle 16 sul campo della Pontremolese mentre gli Allievi B 2003 di Ivano Gigli ospiteranno alla Covetta , sempre questo pomeriggio (ore 16.45) la Massese. Infine i Giovanissimi A 2004 di Paolo Corsi domani (ore 10.30) sul campo di Ronchi in casa dell'Academy Massa Montignoso.