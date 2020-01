San Marco, appuntamento con la Storia

Eccellenza - La San Marco Avenza all'appuntamento con la storia. Questo pomeriggio (ore 15) sul rettangolo di gioco fiorentino delle "Due Strade" i rossoblu di mister Stefano Turi si giocheranno la Coppa Italia di Eccellenza 2019-20 nella Finalissima che li vedrà opposti al Badesse, formazione senese tra le cui fila milita ormai da alcune stagioni Tito Marabese, la "Formica atomica" che grandi ricordi ha lasciato alla Covetta .



Una gara sulla carta molto equilibrata e, considerando che si tratta di una Finalissima, ovviamente da pronostico davvero incerto. San Marco che domenica scorsa al Paolo Deste si è dovuta accontentare di un pareggio a reti bianche contro il San Miniato Basso vicecapolista del raggruppamento dopo aver disputato una delle migliori partite della stagione . Purtroppo una buona dose di fortuna ha aiutato gli avversari a strappare un punto da Avenza mentre per da Pozzo e compagni solo tanti applausi ma anch'essi con un punto solo in graduatoria. Con questo pareggio, esattamente l'undicesimo per gli avenzini, record di tutta l'Eccellenza Toscana, i rossoblu si portano a quota 23 in ottava posizione allontanandosi momentaneamente dalla zona 'playoff anche se sono ancora tante le gare da disputare per cercare di tornare in competizione.



Il Badesse dal canto suo guida il girone B di Eccellenza ed è reduce dalla vittoria per tre a uno in casa contro la Lastrigiana. Un successo che ha portato i biancazzurri a quota 34 punti a piu' quattro dalla coppia inseguitrice formata da Porta Romana e Sinalunghese.



La Finale di quest'oogi a cui assisteranno anche i sostenitori rossoblu con trasferta in pullman, sarà diretta dal signor Francesco Martini, sezione Aia di Valdarno. Assistenti : Pignatelli di Viareggio e La Ropsa di Firenze.