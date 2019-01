San Marco, amaro inizio d´anno nuovo

Nel weekend sono arrivate due sconfitte per juniores regionali e prima squadra in Eccellenza

Un fine settimana davvero avaro di soddisfazioni quello appena concluso per le due maggiori squadre della San Marco Avenza. Escono infatti sconfitte di misura , entrambe per una rete a zero sia la Juniores regionale Elite che la prima squadra di Eccellenza. Per quanto concerne la selezione Under 19, vi era molta curiosità nel vederla all'opera dopo l'esonero di mister Davidino Ratti e del suo collaboratore Manuel Del Sante ed affidata al vice di mister Turi ovvero Gabriele Frediani.



San Marco che sabato pomeriggio era impegnata alla Covetta contro la Larcianese nel match valevole per la prima giornata del girone di ritorno. San Marco che ha disputato un primo tempo di carattere andando vicina al vantaggio in almeno tre occasioni ma nella ripresa un calcio di rigore decisamente dubbio decretato dall'arbitro permetteva agli ospiti di realizzare il gol coon cui poi di è deciso il match portando a casa i tre punti con il mimino sforzo. Un ko che pesa come un macigno sul morale degli avenzini che speravano di poter aprire l'anno con un risultato utile che potesse ridare morale e fiducia ed invece ancora una sconfitta ed ancora l'ultimo posto in classifica con alcune delle dirette concorrenti alla salvezza che si allontanano.



Identico risultato per la prima squadra anch'essa impegnata ieri per la prima giornata di ritorno ma in trasferta sul terreno del Fucecchio. I rossoblu di mister Stefano Turi giocano con carattere davanti ad una delle formazioni piu' organizzate assieme al Grosseto. Vanno all'intevallo a reti inviolate ma nella ripresa un'invenzione del bianconero Sciapi al quarto d'ora castiga oltremodo il Leone che torna ad Avenza con un pugno di mosche,