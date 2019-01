San Marco, alla Covetta arriva la Cuoiopelli

Sono quattro i punti in classifica che separano biancorossi e rossoblu

Eccellenza - Dopo la vittoria esterna di domenica scorsa sul terreno dello Sporting Cecina (1-0 per i rossoblu avenzini col gol di Leonardo Da Pozzo su punizione) per la San Marco Avenza un nuovo appuntamento, questa volta casalingo. Domenica pomeriggio (fischio d'inizio ore 14.30) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta i rossoblu di mister Stefano Turi ospiteranno la formazione della Cuoiopelli.



Un match tutto da seguire tra due squadre separate in classifica di quattro lunghezze. Cuoiopelli attualmente al quarto posto della graduatoria a quota 31 e formazione molto forte che nelle ultime quattro giornate ha collezionato ben dieci punti andando anche a vincere in casa della capolista Grosseto. Per quanto riguarda gli avenzini , settimi, i punti sono 27 e la vittoria di Cecina ha di fatto interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. All'andata la San Marco si impose sul terreno di Santa Croce sull'Arno col punteggio di tre a uno coi gol realizzati da Da Pozzo, Doretti e Magni.



A dirigere il match della Covetta sarà una terna di Firenze. Arbitro Andrea Zoppi, assistenti Francesco Pacheco e Thomas Jordan