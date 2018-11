San Marco, alla Covetta arriva il Castelnuovo Garfagnana

Da Pozzo e compagni, secondi in classifica, vogliono continuare a correre

Eccellenza - La San Marco Avenza, dall'alto della sua seconda posizione di classifica, cerca ulteriori punti per continuare la sua corsa in Eccellenza. Avversari di domani sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta (14.30) i gialloblu del Castelnuovo Garfagnana in una gara tutta da seguire. San Marco galvanizzata dopo la quinta vittoria consecutiva a Castelfiorentino di domenica scorsa. Il Castelnuovo Garfagnana si presenta ad Avenza con nove punti in graduatoria e domenica scorsa i gialloblu si sono imposti col punteggio di quattro a zero sullo Sporting Cecina. La gara del Paolo Deste tra San Marco Avenza e Castelnuovo Garfagnana sarà diretta dal signor Donati della sezione Aia di Livorno, assistenti Alaimo e Bertini della sezione di Firenze.



Questo il programma dell'ottava giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Cuoiopelli-Atletico Cenaia, Fucecchio-Atletico Piombino, Polisportiva Camaiore-Montignoso, Sporting Cecina-Pro Livorno Sorgenti, Grosseto-Castelfiorentino, Montecatini- San Miniato Basso, Vorno-Ponte Buggianese.