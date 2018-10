San Marco, alla Covetta arriva il Camaiore

I rossoblu col morale alto dopo la bella vittoria in casa della Cuoiopelli

Eccellenza - AVENZA- Appuntamento casalingo per la San Marco Avenza. Per il turno del campionato di Eccellenza i ragazzi allenati da mister Stefano Turiaffronteranno domenica alle 15 sul terreno del Paolo Deste della Covetta la formazione del Camaiore. Rossoblu carichi a mille dopo la bella vittoria ottenuta lo scorsa settimana sul campo della Cuoiopelli. Il Leone , sul terreno di Santa Croce sull'Arno, è infatti riuscito a ribaltare l'iniziale svantaggio per poi vincere per tre a uno al termine di novanta minuti di grande calcio. Una vittoria che porta Gabriele Doretti (foto) e compagni a quota sei punti verso le posizioni importati del plotone. Domenica ad Avenza come già detto arriva una squadra, quella versiliese, che ha iniziato in salita il suo cammino ma che nell'ultimo turno ha conquistato i primi punti stagionali con la vittoria casalinga per due a uno sul Vorno.

Arbitro del match della Covetta sarà il signor Falleni di Livorno (Ass. Meraviglia e Plumbi di Pistoia).