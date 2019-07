San Marco, alla Covetta arriva Alberto Fregoso

Eccellenza -

Alla Covetta un arrivo importante. Si tratta dell'esperto tecnico Alberto Fregoso che svolgerà in rossoblu il ruolo di vice allenatore di mister Plicanti. Il mister di Castelnuovo Magra nella sua carriera ha alternato categoria, in particolar modo con il San Lazzaro Lunense ma anche Foce Magra e Colli di Luni e categorie giovanili come nell'ultimo anno il Don Bosco Spezia.



Fregoso era attualmente allenatore dell'Under 16 della Tarros Sarzanese quando è arrivata la chiamata di Plicanti e la società rossonera lo ha lasciato andare.



Le parole del tecnico ai microfoni dei colleghi di Calcio Spezzino: "In primis devo ringraziare la Tarros Sarzanese, Lucchi, Bonamino e Nardi che mi hanno "liberato" nonostante fossi già stato presentato ai genitori come nuovo allenatore dell'Under16 rossonera, ma hanno capito l'opportunità che ho avuto e hanno accettato la mia decisione con un po' di rammarico, ma senza polemica" - continua poi Fregoso - "Ringrazio mister Plicanti per la scelta riposta, ora testa alla San Marco e carico per iniziare questa nuova avventura."



Questa la rosa rossoblu che inizerà la preparazione lunedi prossimo 5 agosto alla Covetta.





PORTIERI: Diego Noel Leon (98, Castelnuovo G.), Francesco Rossi (99)

DIFENSORI: Andrea Busnelli (01), Marco Manzo (99), Luca Pinelli (94), Luca Ricci (99), Edoardo Togneri (89), Arturo Zuccarelli (92, Aglianese)

CENTROCAMPISTI: Antonio Brizzi (86), Gianmaria Cucurnia (94), Hamaed Diawara (00), Gianmarco Magni (95), Davide Mosti (00), Alessio Raffo (99)

ATTACCANTI: Luca Andreotti (96, Grosseto), Nicola Benedetti (93), Gabriele Doretti (89), Gianmarco Gabrielli (98)

All. Maurizio Plicanti (nuovo). Vice allenatore Alberto Fregoso (nuovo)