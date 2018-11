San Marco, a Cenaia esce un pareggio (1-1)

I rossoblu di mister Turi vanno in vantaggio con Magni ma vengono riacciuffati cinque minuti piu' tardi

Eccellenza - La San Marco esce dal rettangolo di gioco del "Pennati" di Cenaia con un punto. Il match che vedeva i rossoblu opposti al fanalino di coda Atletico Cenaia si è di fatto rivelato piu' impegnativo di quanto la classifica avesse potuto far credere. San Marco che è stata anche sfortunata in alcuni episodi in particolar modo con Gabrielli , uno dei piu' propositivi. Dopo un primo tempo a reti inviolate nella ripresa Gianmarco "Jimmy" Magni (foto) portava in vantaggio il Leone. Vantaggio che per' durava solo cinque minuti fino al pareggio di Maiorana per i padroni di casa. Un punto che comunque permette a Togneri e compagni di raggiungere il Montecatini al terzo posto a quota 20.

Domenica alla Covetta arriverà l'Atletico Piombino.



Il tabellino del match





Atletico Cenaia-S.Marco Avenza 1-1

ATLETICO CENAIA: Serafini, Del Gratta, Mani, Mazroui, Signorini, Giari, Fabbrini, Vaglini, Bruzzone, Perazzoni, Maiorana. A disp.: Pampana, Paoli L., Gemignani, Girolami, Pagano, Neri, Arrighi. All.: Ciricosta

SAN MARCO AVENZA: Costa, Betti, Ricci, Da Pozzo, Togneri, Raffaeta, Cucurnia, Brizzi, Conedera, Magni, Gabrielli. A disp.: Alberti, Rossi L., Conti, Baldassarri, Pinelli, Kante, Bondielli, Benedetti, Doretti. All.: Turi

RETI: 19'st Magni, 24'st Maiorana