San Marco a caccia del suo record di punti

I rossoblu , attualmente a 39 , sono vicinissimi allo storico traguardo dei 42 con ancora otto partite da disputare

Eccellenza - San Marco, vittoria e salvezza anticipata. Domenica scorsa sul terreno del Paolo Deste della Covetta i rossoblu di mister Stefano Turi hanno messo a segno la quinta vittoria consecutiva che di fatto ha regalato il primo obiettivo stagionale ovvero la permanenza anche per la prossima stagione nel massimo torneo regionale dilettantistico. Un due a uno sul Castelfiorentino al termine di un match disputato con grande carattere da parte dei rossoblu andati subito in vantaggio con Conedera per poi fallire in avvio di ripresa il raddoppio ma riuscire ancora una volta a conquistare i tre punti con un calcio di rigore trasformato magistralmente da Gabriele Doretti (foto) che regalava tre punti al platino che di fatto portano il Leone a quota 39 ed allo stesso tempo permettono di agganciare in classifica la Pro Livorno ed accorciare ad una sola lunghezza sul Montecatini battuto dal Montignoso. Adesso il prossimo step per il Leone è quello di superare il limite dei 41 punti che ad oggi rappresenta il record di punti della San Marco Avenza nel torneo di Eccellenza e raggiunto per due volte negli ultimi anni con Bracaloni e Turi. Per stabilire il nuovo record quindi mancano tre lunghezze e la San Marco ha ancora da disputare otto partite con 24 punti a disposizione.

Domenica prossima il Leone sarà di scena sul rettangolo di gioco del "Nardini" in casa del Castelnuovo Garfagnana



Questo il cammino delle otto gare rimanenti per la San Marco.





Castelnuovo Garfagnana-San Marco

San Marco-Ponte Buggianese

Montignoso-San Marco Avenza

San Marco-Atletico Cenaia

Atletico Piombino-San Marco

San Marco-Pro Livorno

Grosseto-San Marco

San Marco-San Miniato