La video intervista del mister di Carrara su passato e futuro

Eccellenza - Dopo l'ultima esperienza di Agliana (Eccellenza) terminata nel dicembre 2017, Riccardo Bracaloni è ora in attesa di una chiamata per tornare ad allenare. Sta seguendo partite, si sta aggiornando, la voglia è tanta di tornare prima possibile nella mischia.



"Qualche abboccamento c'è stato - ha dichiarato ai microfoni dei colleghi di Toscanagol.it il tecnico di Carrara che vanta un passato importante da calciatore avendo vestito, tra le altre, le maglie di Atalanta, Chievo, Carrarese, Spezia, Novara ed Alessandria - ma non si è arrivati alla conclusione. Vedremo cosa succederà, io sono sicuramente pronto".



Con lui il punto della situazione nei vari campi, sulle differenze tra i gironi A e E della serie D ("più tecnico quello ligure-piemontese dove si gioca a pallone, più aggressività e organizzazione in quello tosco-umbro"), all'ottimo campionato fin qua condotto dal S. Marco Avenza, una delle sue ex squadre in Eccellenza.



"Vedendo la rosa a disposizione del mister si può dire che sia importante e ci si poteva aspettare un campionato del genere" e poi al girone A dell'Eccellenza dove il Grosseto, nonostante la prima sconfitta, resta la favorita del torneo "anche se il Fucecchio e altre squadre possono contrastarlo. E' un campionato ancora tutto da giocare".



E poi una curiosità sulla variazione che c'è stata nel suo staff. Bracaloni spiega che quando tornerà ad allenare non avrà più come "secondo" Stefano Pardini con il quale ha condiviso sinora le sue esperienze.



"Innanzitutto devo dire che non sono mai subentrato e quindi dovrei capire dove andrò la situazione che ci sarà. Posso solo dire che mi piacerebbe avere nuovamente con me il preparatore atletico Matteo Fabiani, mentre confermo che si divideranno le strade con Pardini che ha aperto un accademia del clalco che lo porta ad essere lì a 360 gradi. Se troverò squadra, valuterò cosa fare per un "secondo".