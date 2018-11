Reti inviolate tra San Marco e Castelnuovo

In Eccellenza si tratta del primo pari stagionale per i rossobu di Turi

Eccellenza - SAN MARCO AVENZA-CASTELNUOVO GARFAGNANA 0-0

SAN MARCO AVENZA: Costa, Pinelli, Ricci, Betti, Togneri, Raffaeta, Benedetti, Magni, Conedera, Mazzucchelli, Bondielli. A disp.: Rossi, Baldassarri, Rossi L., Da Pozzo, Brizzi, Cucurnia, Gabrielli, Ciocia, Kante. All. Turi

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Picchi, Inglese, Ceciarini, El Hadoui, Pieroni, Filippi, Durodola, Martinelli, Cecchini, Bosi. A disp.: Baroni, Biagiotti, Turri, Gaddi, Micchi L., Berrettini, Gori, Micchi M. All. Contadini

ARBITRO: Donati di Livorno (Alaimo e Bertini di Firenze)



Primo pari stagionale per i rossoblu di mister Turi che sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta devono spartire la posta in palio col Castelnuovo Garfagnana. Partita non brillantissima dove la San Marco ha provato senza riuscirvi a superare la resistenza dei gialloblu ospiti. Recriminazioni da parte dei padroni di casa per due atterramenti in area ai danni di Pinelli su cui l'arbitro ha lasciato per' correre.