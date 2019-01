Pro Livorno-Montignoso (2-1), Gassani: `Abbiamo fatto una partita importante`

"Giocando così sono piu le partite che vinceremo rispetto a quelle che perderemo. Ora pensiamo a mercoledì"

Eccellenza - Il Montignoso Football Club perde la prima partita del 2019 ma torna da Livorno a testa alta. Di seguito le parole di mister Gassani contattato dalla nostra redazione nel post partita.



Mister, un risultato che lascia l'amaro in bocca... "Peccato per la sconfitta perché ho visto un buon Montignoso che ha fatto una partita importante e alla fine uscire senza punti lascia molto rammarico. Abbiamo fatto il miglior secondo tempo della stagione ma non è bastato anche per le ottime parate del portiere avversario a cui vanno i miei più sinceri complimenti".



Mister, sui due goal un po' di disattenzione... "Sul primo sicuramente sì, abbiamo sbagliato il tempo di uscita con il nostro centrale difensivo, dando campo al contropiede avversario. Sul secondo direi di no, Berti è stato sfortunato nella deviazione su un pallone che sarebbe andato fuori dalla porta. Oggi gli episodi non hanno girato dalla nostra parte".



Abbiamo visto il presidente Nepori lasciare lo stadio molto arrabbiato per il rigore non concesso. Cosa ha da dire al riguardo? "Ha ragione. Ora basta. Siamo davvero stufi, non se ne può davvero più. Non si non può non dare un rigore del genere. Netto ed evidente il fallo di mano di Salemmo che con il braccio destro ha portato via la palla a Geraci che stava calciando a tu per tu con il portiere ospite. Impossibile non fischiare un rigore del genere. Lo stesso guardalinee ha ammesso il rigore ma ci ha riferito che essendo il fatto accaduto nella visuale dell'arbitro non poteva intervenire. Sommiamo anche questo episodio ai fatti "strani" che abbiamo subito dall'inizio della stagione, la lista però comincia ad essere davvero lunga".



In ottica finale di coppa, Bugliani uscito malconcio dal match e Castellacci e Piscopo neanche in panchina... "Bugliani ha un problema al ginocchio e la cosa non ci lascia sereni. Castellacci ha un problema al retto femorale ed è dieci giorni che non si allena. Piscopo ha subito una botta in allenamento e sarà a disposizione per domenica perché mercoledì è squalificato e gli altri due non credo proprio saranno della partita. Sotto questo aspetto è dall'inizio dell'anno che non siamo fortunati".



Arrabbiato per la sconfitta? "Assolutamente no. La squadra è in salute, gioca un buon calcio e questo mi lascia moderatamente sereno per il futuro. Oggi gli episodi ci sono girati male, ma giocando così sono piu le partite che vinceremo rispetto a quelle che perderemo. Ora concentriamoci su mercoledì e lasciamoci alle spalle questa sconfitta che come tutte le sconfitte ci deve insegnare qualcosa che serve per migliorarci".