Post Montignoso-Bagnolese, Nepori: `Decisioni arbitrali al limite del grottesco`

Eccellenza - Post partita incandescente al "Raffi" al termine degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Montignoso e Bagnolese, dove il protagonista in negativo in assoluto è stato il fischietto veneto, signor Trevisan della sezione di Mestre, con decisioni davvero incredibili che hanno danneggiato i padroni di casa.



Bocche cucite in casa massese al termine della gara, dove l'unico che prende la parola è il presidente Nepori di cui riportiamo quanto dallo stesso riferito:



"Intanto voglio ringraziare i giocatori e lo staff per la splendida partita fatta dalla squadra e augurare alla Bagnolese Calcio di proseguire più a lungo il cammino in coppa, perché una società composta da persone veramente educate e squisite. Detto questo, con molta nervosismo e amarezza, dico che è stato un risultato condizionato da un arbitraggio inadeguato e palesemente prevenuto. Troppi gli episodi a nostro favore che il direttore di gara ha invertito con decisioni al limite del grottesco. Gli stessi nostri avversari, a fine gara e con molto imbarazzo, hanno ammesso gli errori arbitrali commessi nei nostri confronti. Mi viene da riflettere quando assisto ad arbitraggi come oggi".