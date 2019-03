Post derby, Turi: `Grande partita sotto tutti i punti di vista`

San Marco Avenza che con questa vittoria vola a 45 punti, in terza posizione con Montecatini e Pro Livorno

Eccellenza - Nel super derby si è vista una superlativa San Marco Avenza che ha vinto meritatamente. Non era facile fare la prestazione al "Raffi" di Romagnano, fortino del Montignoso dove non sono riuscite a vincere le squadre più forti del torneo. Per questo motivo il Leone domenica pomeriggio ha dimostrato di meritare la terza posizione in classifica e di essere affiancata alle squadre top di categoria. Settimana complicata invece per i ragazzi di Gassani che oltre al derby sono usciti anche dalla Coppa Italia Nazionale (immeritatamente), ma questo non cancella certamente quanto di straordinario fatto fino ad oggi e non mette a rischio la salvezza, visto il buon margine di vantaggio sul girone pericoloso.



Di seguito le parole del mister della San Marco Stefano Turi:



Grande vittoria nell'atteso derby col Montignoso. Che partita è stata? "Ieri è stata una vittoria molto importante. I ragazzi hanno giocato una grande partita sotto tutti i punti di vista, visto il valore dell’avversario che ha vinto la Coppa Toscana e credo abbia perso solo 1 o 2 partite in casa in tutto il campionato".



Si è vista una San Marco con ottima organizzazione di gioco e con giocatori di grande qualità. Cosa hai da dire sulla prestazione dei tuoi ragazzi? "Ai ragazzi ho fatto i complimenti e il premio lo do sicuramente a tutti, in particolare a quelli che ieri erano in tribuna e sono stati i primi a lanciarsi negli spogliatoi a fine partita, per abbracciare i loro compagni e quelli che lavorano con la San Marco e per la San Marco."



Con questa vittoria volate a 45 punti, addirittura in terza posizione con Montecatini e Pro Livorno. Vedremo la San Marco ai play off? "La San Marco ai play off la vedremo se alla fine delle 5 partite che mancano saremo stati più bravi degli altri. Noi andiamo sempre per la nostra strada".