Pontremolese, un punto e qualche rammarico

Eccellenza -

Pareggio casalingo (1-1) per gli azzurri della Pontremolese che sul terreno di gioco del Lunezia recuperano il momentaneo vantaggio del San Miniato su rigore, sfiorando poi la vittoria che pero' non è arrivata.



Le parole post match di mister Riccardo Bracaloni.



"Contro il San Miniato la squadra ha dato buone conferme nonostante l'assetto incompleto dovuto alle numerose defezioni. Abbiamo giocato con molti giovani che si sono comportati davvero al meglio delle loro possibilità. Buon riscontro da parte loro che hanno disputato un'ottima partita nonostante il fatto che non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. In campo abbiamo iniziato con tre 2001 , un 2000 ed un '99, giovani ma che hanno fatto vedere che possono stare anche nel campionato di Eccellenza. Sono contento, la strada è sicuramente quella giusta ed i ragazzi hanno svolto al meglio i loro compiti. Credo che per un allenatore questo sia motivo di grande soddisfazione. Perq uanto riguarda l'andamento della gara bisogna sottolineare che abbiamo preso un calcio di rigore contro che a mio avviso potevamo evitare ma siamo stati bravi a creare ed a renderci pericolosi fino al pareggio meritato. Sono convinto ed allo stesso tempo amareggiato che potevamo anche vincerla ad un certo punto. Il rammarico è quello: aver lasciato pèer strada altri due punti che potevamo fare nostri. Adesso abbiamo queste ultime due partite del girone d'andata per cercare di arrivare al giro di boa in buona condizione di classifica con un bottino piu' ampio. Ci attendono due gare difficili a cominciare dal derby di domenica alla Covetta con la San Marco, una signora squadra che si sta rinforzando sul mercato. Anche noi cerheremo di mettere a segno qualche buon innesto anche se ieri i giocatori che ho mandato in campo hanno dimostrato di essere pronti quando chiamati in causa."