Pontremolese, un pareggio senza gol ma con rimpianti

Eccellenza - La Pontremolese impatta a reti inviolate in casa al Lunezia al cospetto di una squadra forte come il Montecatini di mister Davide Marselli. Uno zero a zero che pero' lascia un po' d'amaro in bocca agli azzurri soprattutto dopo un convincente secondo tempo nel quale Occhipinti (foto) e soci hanno sfiorato in parecchie occasioni il gol del vantaggio.



L'analisi della gara da parte di mister Riccardo Bracaloni.



"E' stata la partita che mi aspettavo alla vigilia contro un avversario che conta una rosa di ottimi giocatori. Un primo tempo disputato alla pari, squadre a viso aperto e situazione in campo molto equilibrata. Nel secondo tempo siamo usciti noi, siamo riusciti a creare anche ottime palle gol purtroppo' non finalizzate. Portiamo a casa un pareggio che muove ulteriormente la nostra classifica e quindi puo' essere considerato positiva ma allo stesso tempo , dopo aver giocato in questo modo potevamo e dovevamo portare a casa il risultato pieno che avremmo meritato. I tre punti ci avrebbero permesso di allungare sulla zona salvezza. Sono convinto comunque che se si continuerà a giocare come nell'ultima ripresa potremmo toglierci delle soddisfazioni. "