Eccellenza - PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini (52' Crispi), Menichetti, Menapace (73' Giannantoni), Filippi A., Verdi, Filippi G. (74' Balestri), Benassi, Occhipinti, Gabrielli (77' Galloni), Bondielli. (Santini, Rossi L., Diouf, Spagnoli, Berzolla). All.: Bracaloni Riccardo

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Leon, Casci (81' Bachini), Nelli, Lavorini, Pieroni, Giusti, Biagioni, Jatta (66' Castro), Bosi (76' Galletti), Ghafouri, Marganti (Pili, Turri, Fanani, Dini, Da Prato, Leonetti) All. Cardella

ARBITRO: Labruna Leonardo di Pontedera

RETI: 33’ Occhipinti (P) rig., 53’ Gabrielli (P), 68’ Pieroni (C).

NOTE: ammoniti : Lecchini, Menichetti, Benassi e Filippi A. (P), Giusti e Marganti (C)



PONTREMOLI- Una tenace Pontremolese batte un combattivo Castelnuovo Garfagnana, trovando i primi tre punti della stagione davanti al proprio pubblico. Partita condizionata dal caldo afoso nella quale gli azzurri vanno sul doppio vantaggio; poi da metà ripresa i "garfagnini" ne hanno di più e accorciano, ma i ragazzi di Bracaloni sono bravissimi a tenere il vantaggio fino al triplice fischio.



Dopo i primi minuti di gioco in equilibrio, i padroni di casa iniziano a giocare e tra il 19' e il 21' vanno vicini al gol con Benassie e Giacomo Filippi: il primo calcia fuori da buona posizione mentre il secondo è ben parato da Leon. Al 33’ Andrea Filippi viene steso in area di rigore, per l’arbitro Labruna è rigore e lo specialista Occhipinti spiazza l’estremo gialloblù (VIDEO). Nel finale del primo tempo gli ospiti hanno una grande occasione ma Ivan Cacchioli dice di no.



A inizio ripresa la Pontremolese parte bene e trova il raddoppio al 53’ con Gabrielli, in mischia è il più lesto e trafigge Leon. Il Castelnuovo reagisce e accelera mentre i locali perdono gamba. Al 68’ da una punizione laterale, arriva il 2-1 di Pieroni che approfitta di una dormita della difesa e di testa accorcia. Gli ultimi venti minuti sono di grande sofferenza con il Castelnuovo che va vicino al pareggio almeno in due occasioni ma la truppa di Bracaloni tiene duro e porta a casa tre punti che danno grande fiducia