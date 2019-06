Pontremolese, Tazzioli in pole position

Il tecnico ex Massese e Pontremolese sembra quello più vicino agli azzurri

Il contatto c'è stato e come profilo sarebbe perfetto per la nuova avventura della Pontremolese 1919 in Eccellenza: Fabrizio Tazzioli, coach di grande esperienza e di categorie superiori, con passato a Castelnuovo Garfagnana, Massese, San Marino e Carrarese.



La richiesta del tecnico di Barga è relativamente alta e, come già preannunciato, la società dei presidenti Aprili e Filippelli non vuol fare il passo più lungo della gamba ed essere sicura di avere budget per garantire le promesse.



La volontà c'è da entrambe le parti e quindi la trattativa sta procedendo con tutte le intenzioni di arrivare alla stratta di mano. Staremo a vedere...