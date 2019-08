Eccellenza -

Ancora una settimana o poco piu' per la Pontremolese e poi sarà il via alla nuova stagione ufficiale 2019-20 col match di Avenza del 1 settembre in Coppa Italia di Eccellenza contro la San Marco Avenza. Mister Riccardo Bracaloni sta facendo lavorare sodo il gruppo per farlo trovare pronto in vista dello start.



" I ragazzi si stanno allenando con grande impegno - dichiara il tecnico azzurro - e su questo nulla posso rimproverare loro. In questi giorni siamo stati costretti a fare delle scelte con tagli nella rosa riguardo agli juniores e per questo attualmente siamo un po' corti a numero di giocatori. La società comunque si sta muovendo per cercare di riempire gli spazi vuoti in vista dell'inizio della stagione. Ho trovato un ottimo ambiente. Giocatori vogliosi di applicare le idee che propongo. Il lavoro è tanto e tutti si sono messi a disposizione. Domani abbiamo un altro test amichevole al Ferdeghini contro la Primavera dello Spezia. Poi la Coppa anche se la preparazione è rivolta a farci trovare pronti al campionato. Il match della Covetta - continua Bracaloni - servirà soprattutto per prendere le misure ad una nostra avversaria nel torneo come è la San Marco. Come detto puntiamo tutto sul campionato e vogliamo arrivare all'8 di settembre al 100%"



NM