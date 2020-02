Eccellenza - Match inedito al Lunezia dove domani (14.30) la Pontremolese affronterà la nuova realtà del calcio di Eccellenza ovvero il Tau Calcio che in estate ha assunto il titolo sportivo del Vorno entrando di diritto nell'Elite del calcio regionale toscano. Il team di Altopascio possiede una rosa molto forte e sta disputando un grande campionato ed attualmente è quinto in piena zona playoff.



Le parole del tecnico azzurro Riccardo Bracaloni alla vigilia del match.



"Andiamo ad affrontare una squadra che sta facendo molto bene. Nelle ultime uscite ha centrato punti pesanti e credo che sarà un match molto difficile ma è chiaro che cercheremo di fare bene come siamo riusciti nelle ultime giornate. Parola d'ordine è quelal di vendere cara la pelle e portare in campo le nostre idee che stiamo pian piano comprendendo ed esprimendo. Tutto cio' deve essere accompagnato da furore agonistico. Agonismo e voglia devono essere al posto giusto ribattendo colpo su colpo un avversario qualitativamente superiore a noi. Non possiamo partire svantaggiati riguardo a questi elementi. Voglio grinta e voglia. Il Tau è un avversario ostico che sta attraversando un buon momento come del resto noi. Abbiamo purtroppo dei problemi di assenze con la squadra non al completo. La rosa pero' mi da fiducia e chi va in campo sa molto bene cosa deve fare."



ennemor