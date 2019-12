Pontremolese-San Miniato 1-1, un punto che muove la classifica

Eccellenza - PONTREMOLESE: Cacchioli, Crispi (49’ Galloni),De Cillis (72’ Balestri), Lecchini (81’ Rosaia), Filippi A., Giannantoni, Filippi G., Benassi, Occhipinti, Gabrielli, D’Angelo (88’ Rossi Samuel). All. Bracaloni

SAN MINIATO BASSO: Battini, Bozzi, Fatticcioni, Meucci, Marinari, Tafi, Onnis (72’ Freschi), Borselli, Pirone (50’ Marianelli), Remedi, Pellegrini. All. Venturini.

ARBITRO: Mariani di Livorno, assistenti Pignatelli di Viareggio e Vicari di Lucca

RETI: 26’ Remedi ® (S), 58’ Occhipinti (P)

NOTE: ammoniti Filippi A., Crispi, D’Angelo, Occhipinti (P), Meucci, Onnis, Pirone, Borselli, Marinari (S), espulso al 31’ Fatticcioni per fallo da ultimo uomo



PONTREMOLI- Sotto una pioggia incessante per tutti i 90 minuti, la gara tra Pontremolese e San Miniato Basso fiinisce con il risultato di 1-1. I ragazzi di Bracaloni con ben cinque quote in campo, causa assenze varie, non sfiguarano e nella ripresa con bomber Occhipinti (foto) riescono a pareggiare una gara partita in salita. Avversari che dopo il vantaggio di Remedi (26') restano in 10 per l'espulsione di Fatticcioni al minuto 31.



Prime fasi della partita di studio. Al 18’ Giacomo Filippi di testa nell’area piccola trova la ribattuta di un avversario; al 25’ Crispi commette un fallo ingenuo che causa il penalty che Remedi trasforma con freddezza. Subito la reazione locale con Gabrielli che non sfrutta appieno una ripartenza favorevole. Al 31’ su azione di Rimessa, Fatticcioni ferma D’Angelo lanciato in solitaria davanti alla porta, inevitabile il rosso. Ospiti che cominciano a difendersi ed azzurri che premono con insistenza ma senza creare grossi grattacapi alla difesa giallorossa. Nella ripresa dentro Galloni per Crispi e squadra a trazione offensiva. Il pareggio giunge al 58’ con una splendida incornata di Occhipinti su traversone da destra, davvero un gran gol. Ora gli azzurri ci credono e cercano la rete della vittoria ma il San Miniato regge l’urto e prova anche a pungere in rimessa. Gli attacchi degli avanti pontremolesi si infrangono sul muro ospite, con qualche mischia pericolosa ma nessuna occasione di grande rilievo. Un punto che muove la classifica, in attesa del recupero degli infortunati e del mercato di riparazione che dovrebbe portare qualche freccia in più nella faretra di mister Bracaloni.



Fonte: facebook.com/gsdpontremolese1919