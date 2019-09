Pontremolese-San Marco, derby di Coppa

Eccellenza -

Derby a Pontremoli. Questa sera (fischio d'inizio ore 20.45) per il retour match del primo turno di Coppa Italia Eccellenza la Pontremolese di Riccardo Bracaloni attende la visita dei cugini avenzini della San Marco di mister Stefano Turi. Gara interessante anche per il risultato d'andata che ha visto imporsi i rossoblu ma soltanto di misura (1-0) e quindi con il passaggio del turno ancora totalmente in bilico.



Chi passerà il turno tra le due squadre sarà atteso molto probabilmente al primo storico derby con la Massese che, dal canto suo oggi affronta la Virtus Viareggio dopo il successo per 3-1 ottenuto all'andata. Le due cugine sono reduci da due risultati opposti dopo il primo turno di campionato disputato domenica. La San Marco Avenza si è imposta col punteggio di uno a zero sul terreno di casa del Paolo Deste della Covetta contro il Castelfiorentino. Una gara che è stata sbloccata da una magia di bomber Luca Andreotti e dove i rossoblu hanno mancato almeno altre tre occasioni per arrotondare il punteggio.



Dal canto suo invece la Pontremolese è uscita sconfitta , sempre per uno a zero, dal terreno della Cuoioopelli. Davvero un peccato per gli azzurri di Bracaloni che hanno giocato a viso aperto contro una delle piu' accreditate pretendenti alla vittoria del campionato. La rete da parte dei biancorossi di casa arrivava ad un quarto d'ora dal triplice fischio finale.



La gara di questa sera sul rettangolo di gioco del Lunezia tra Pontremolese e San Marco Avenza sarà diretta dal signor Luca Rosini della sezione di Livorno. Assistenti arbitrali : Riccardo Cheli e Francesco Corcione entrambi della sezione di Pisa.