Pontremolese, quattro riconferme

Per gli azzurri del neo tecnico Bracaloni arrivano i primi colpi di mercato

Eccellenza - Dopo l'annuncio di mister Riccardo Bracaloni come nuovo tecnico in Eccellenza 2019-20 la Pontremolese non si ferma e rende ufficiale la riconferma di quattro pedine fondamentali per gli azzurri a cominciare da bomber Occhipinti.



Questo il testo dalla pagina Facebook della società lunigianese.



"Dopo l'annuncio del nuovo mister, ecco anche quello di quattro importanti conferme per la rosa azzurra della stagione 2019/2020: Francesco Bernieri, Ivan Cacchioli, Riccardo D'Angelo e Simone Occhipinti, tutti in rigoroso ordine alfabetico e nostri paladini, vestiranno la gloriosa maglia azzurra anche la prossima stagione. A loro un immenso in bocca al lupo per la nuova avventura."