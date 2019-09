Eccellenza -

La Pontremolese all'esordio casalingo nel campionato di Eccellenza. Gli azzurri di mister Bracaloni domani pomeriggio (ore 15) ospiteranno al Lunezia la formazione del Castelnuovo Garfagnana. Nelle prime tre giornate ufficiali, due di Coppa ed una di campionato per Occhipinti e compagni sono arrivate tre sconfitte anche se al termine di prestazioni che avrebbero meritato altri risultati.



Le parole di mister Riccardo Bracaloni (foto) alla vigilia della gara.



"Nonostante sia solo la seconda partita di campionato - dichiara il tecnico- per noi è già una prova importante poiche' nelle tre uscite che abbiamo fatto finora bene ma non abbiamo raccolto nulla. Dobbiamo correggere gli errori commessi soprattutto negli episodi delle poche occasioni degli avversari che pero' le hanno puntualmente sfruttate mentre noi non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo fare in modo che il Lunezia diventi il nostro luogo ideale dove costruire la nostra salvezza. Domani mi aspetto una prestazione di carattere da parte dei ragazzi vista l'importanza dellla posta in palio."





La terna arbitrale di Pontremolese-Castelnuovo Garfagnana.

Arbitro: Leonardo Labruna di Pontedera

Assistenti: Lorenzo Meozzi di Empoli e Marco Argiolas di Pisa.



