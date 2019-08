Pontremolese, preso l´attaccante Berzolla

- Alla vigilia della prima uscita stagionale, derby di Coppa sul campo della San Marco Avenza, ladi mister Bracaloni mette a segno un altro colpo di mercato. La società azzurra ha stretto l'accordo con l'attaccante classe 1997, giocatore con un passato di livello ma che esce da un infortunio procuratosi nella passata stagione con la Valtarese.Di seguito il comunicato della società:"Filippo Berzolla, attaccante classe 97,è un calciatore della Pontremolese. Ex giovanili Carrarese, poi con il Ghiviborgo, Ponsacco, Valdivara, nell'ultima stagione, condizionata da un infortunio, alla Valtarese. Filippo ha scelto Pontremoli per intraprendere un percorso che lo riporti ad essere il promettente giocatore visto a Carrara. Mister Bracaloni si è detto pronto ad aiutarlo in questo senso ed il ragazzo si è messo a disposizione del gruppo. In bocca al lupo a Filippo per la stagione".In questi giorni è intanto uscito il calendario di Eccellenza. Ecco gli impegni degli azzurri del girone di andata (in MAIUSCOLO le gare in TRASFERTA):1 CUOIOPELLI2 Castelnuovo G.3 CAMAIORE4 V.Montecatini5 VIRTUS VIAREGGIO6 Cascina7 TAU CALCIO8 Fucecchio9 F.PERIGNANO10 Massese11 PRO LIVORNO12 CASTELFIORENTINO13 San Miniato Basso14 SAN MARCO AVENZA15 Atletico Cenaia

GM