Pontremolese, preso il gioiello Bondielli

Eccellenza - Non si ferma il mercato estivo della Pontremolese 1919 che passo passo sta costruendo una rosa competitiva da mettere nella mani di mister Bracaloni per il prossimo campionato di Eccellenza. Importanti acquisti in settimana: dopo il ritorno del centrocampista Lorenzo Benassi (uomo di fiducia di Bracaloni) hanno firmato e sono ufficialmente in azzurro la mezzala di grande qualità Alessandro Bondielli e il difensore Giacomo Giannantoni.



Bondielli è un classe 1994, che nelle ultime stagioni ha giocato in Eccellenza alla Portuale, per poi passare a Seravezza in Serie D (collezionando 245 presenze e un gol) e la scorsa stagione alla San Marco. Sicuramente un giocatore di spessore.



Giannantoni è un classe 1996 che può ricoprire indistintamente tutti i ruoli della difesa. Ha già buona esperienza in categoria, visto viene da 4 stagioni positive nel San Marco Avenza e una al Pietrasanta.