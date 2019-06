Pontremolese, presentato il nuovo consulente legale

Le prime mosse del mercato azzurro: confermati Verdi, i due Filippi e Menichetti, in uscita Cacchioli. Per il futuro di Tazzioli ancora 48 ore

Eccellenza - Mentre si aspetta la fatidica fumata bianca su chi sarà il mister per la prossima stagione, si dice che la risposta di Tazzioli dovrebbe arrivare entro il termine di questo week end, la Pontremolese ha iniziato con le prime mosse di mercato e poche ore fa ha ufficializzato un nuovo inserimento nella dirigenza.



Durante la settimana sono stati infatti confermati alcuni dei più validi giocatori: dopo il forte difensore Matteo Verdi, saranno azzurri nel prossimo campionato d’eccellenza altri tre "totem" della compagine lunigianese: il capitano Giacomo Filippi ed i perni difensivi Andrea Filippi e Simone Menichetti. In uscita invece il forte portiere ex professionista Ivan Cacchioli, oggetto del desiderio già di altre società della zona e non.



Inoltre nella mattinata di oggi è stata presentata la nuova consulente legale, tale Avvocato Giulia Barsotti che non farà parte della società ma sarà in stretta collaborazione per occuparsi delle eventuali controversie.



Di seguito il comunicato stampa:



”Nell’ottica di una crescita costante sul fronte sia sportivo che amministrativo e legale, la società è lieta di annunciare la collaborazione con la Dott.ssa Avv. Giulia Barsotti.

Nata a Pietrasanta (LU) il 5 maggio 1979, laureata con lode presso l’Università degli Studi di Pisa nel 2004 con una tesi in diritto civile dal titolo “La perdita della chance nel risarcimento del danno”.

Iscritta all’albo degli Avvocati dal 15.1.2008, la sua attività interessa prevalentemente il diritto del lavoro e il diritto civile. Fornisce consulenza ed assistenza sia in ambito stragiudiziale, sia in ambito contenzioso giudiziale occupandosi della predisposizione degli atti e partecipando personalmente alle udienze. Partecipa nell’anno 2008 al Master di Specializzazione in “Diritto del Lavoro, contenzioso e relazioni sindacali” che si tiene in Roma e ne consegue il relativo diploma.

Dall'anno 2008 collabora stabilmente con lo Studio Legale Diamanti-Marchiò, in Carrara. Nelle materie sopra indicate unisce, alle conoscenze acquisite, uno studio approfondito degli sviluppi di giurisprudenza e dottrina. Frequenta regolarmente gli incontri destinati alla formazione continua ed è costantemente aggiornata in merito alle novità legislative.

Diamo quindi il benvenuto all’ Avvocato Barsotti, che seguirà la nostra società negli aspetti legali legati alla gestione sportiva ed amministrativa.



GSD Pontremolese 1919