Pontremolese, periodo complicato

Eccellenza - La Pontremolese si sta preparando con grande impegno al prossimo appuntamento di campionato. Archiviata la netta sconfitta subita domenica scorsa sul terreno della capolista Pro Livorno che si è imposta col punteggio di 4-0, i lunigianesi pensano già al prossimo appuntamento ovvero la seconda trasferta consecutiva questa volta sul terreno di gioco del Castelfiorentino. Un altro match del "cicòo terribile" come considerato da mister Bracaloni.



A proposito del tecnico queste le sue parole.



"Nella partita di Livorno, di fronte ad un passio cosi' grande c'è poco da dire anche se una cosa è il risultato fiinale un'altra la prestazione della squadra. A Livorno abbiamo concesso sicuramente troppo all'avversari commettendo gravi errori. Come ho sempre fatto mi prendo in primis le responsabilità. Nonstante cio' nelel ultime tre partite disputate la squadar ha creato molto sotto il punto di vista delle occasioni da rete senza riuscire mai ad infilarla in rete. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, essere piu' cattivi e cinici davanti al portiere avversario. Bisogna coorreggere gli errori sottoporta e non è una critica solo al reparto offensivo in quanto molti miei giocatori, anche non attaccanti si sono trovati in condizione di segnare senza riuscirvi e questo ci ha notevolmente penalizzato oltre i nostri demeriti. Penso sia una questione mentale, abbiamo bisogno di sbloccarci, tornare a segnare per poi concentrarci sul mercato di riparazione per cercare di correggere qualcosa. Per adesso abbiamo un periodo davvero molto impegnativo da affrontare al meglio nonostante problemi di organico "